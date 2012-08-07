Переход на социальную норму применяется в рамках приведения тарифов на электрическую энергию для населения к нормам Российской Федерации*. ГУП РК «Крымэнерго» рассказывает о том, какие изменения ждут потребителей, - передает Керчь.ФМ.

Социальная норма – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления электрической энергии, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу.

Электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по тарифу сверх социальной нормы. Каждый регион России самостоятельно определяет размер социальной нормы на одного человека, исходя из выборочных данных об объеме потребления той или иной коммунальной электроэнергии населением на своей территории.

Социальная норма потребления электроэнергии применяется для населения и приравненных к нему потребителей, если электрическая энергия такими категориями потребителей используется для коммунально-бытовых нужд и не потребляется для коммерческой деятельности.

C 1 января 2018 года социальная норма будет применяться при расчете оплаты за потребленную электрическую энергию для бытовых потребителей Республики Крым. Социальная норма будет применяться по месту регистрации граждан и зависеть от количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.

1. Чем расчет стоимости электроэнергии на основании социальной нормы отличается от действующей сегодня блочной системы?

В переходной блочной системе, которую крымчане будут использовать для расчетов до конца 2017 года, стоимость электроэнергии зависит от объемов потребления: например, блок до 150 кВт, от 150 до 600 кВт, свыше 600 кВт – независимо от количества проживающих в доме.

А вот объем социальной нормы напрямую зависит от количества официально зарегистрированных в квартире или доме граждан. С увеличением количества проживающих возрастает и социальная норма: на каждого проживающего добавляется определенное количество киловатт-часов.

Законодательство** выделяет шесть групп домохозяйств, для которых рассчитывается социальная норма: с единственным жильцом, с двумя проживающим лицами, тремя, четырьмя, пятью и более, а также для граждан, которые проживают в помещениях специализированного типа. В Республике Крым будут применяться первые пять категорий.

Кроме того, объем социальной нормы будет также зависеть от отсутствия/наличия официально установленных электроплит, электроотопительных и электронагревательных установок, а также времени года.

В Республике Крым выделяется по 14 категорий типов жилого помещения - для городских и для сельских поселений, в зависимости от оснащенности электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками, состояния жилого фонда (ветхое, аварийное), в отопительный период или вне его.

2. Какими будут размер социальной нормы и тарифы на электроэнергию в 2018 году? Как сильно возрастет стоимость?

Приказом Госкомитета по ценам и тарифам РК (далее – ГКЦТ) от 29.09.17г. №39/2 установлены социальные нормы потребления электрической энергии в разрезе групп домохозяйств и типов жилых помещений (ознакомиться с ним можно на сайте ГКЦТ РК: http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_360867.pdf)

Приведем примерный расчет. Для семьи из трех человек, проживающей в городе, в доме, не оборудованном электроплитами и электронагревательными установками социальная норма в месяц составит 190 кВт*ч.

По предварительным расчетам ГКЦТ, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 руб/кВт*ч, сверх нормы – 3,56 руб./кВт*ч (тарифы на электроэнергию еще не утверждены, точные цифры будут известны в декабре 2017 года).

Допустим, семья потребила 200 кВт*ч. Стоимость электроэнергии с 1 января 2018 г. составит:

190х2,54=482,6 руб.

10х3,56=35,6 руб.

482,6+35,6 = 518,2 руб.

Сейчас для крымчан тарифы варьируются в зависимости от объема потребления: до 150 кВтч в месяц - 2,43 рубля за кВтч, от 150 до 600 кВтч - 3,04 рубля, свыше 600 кВтч - 4,95 рубля. При этом уровень блока не зависит от количества и состава проживающих.

150х2,43 = 364,5 руб.

50х3,04= 152 руб.

364,5+152 = 516, 5 руб.

Таким образом, рост тарифа для потребителей, потребляющих электрическую энергию в пределах социальной нормы, не превысит 5%.

3. В каких случаях социальная норма увеличивается?

Существуют надбавки и льготы, которые позволят увеличить социальную норму, и, соответственно, снизить расходы на электроэнергию:

· Надбавка для квартир и домов, использующих в установленном порядке кухонную электроплиту.

· Надбавка для жилых помещений, оборудованных в установленном порядке электроотпительными и (или) электронагревательными установками.

· Социальная норма увеличивается также для граждан, проживающих аварийном жилом фонде или в ветхом жилье cо степенью износа 70% и более.

В первый год применения социальной нормы, то есть, в 2018 году весь объем электроэнергии оплачивается по цене на электрическую энергию, установленную в пределах социальной нормы, для домохозяйств, в которых проживают:

- одиноко проживающие получатели пенсии по старости или инвалидности;

- семьи, состоящие только из получателей пенсии по старости или инвалидности (семьи пенсионеров);

- многодетные семьи;

- семьи, имеющие в своем составе инвалидов или детей-инвалидов;

- семьи, отнесенные к категории замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей.

Со второго года для таких домохозяйств устанавливается социальная норма с применением повышающего коэффициента 1,5***.

Вместе с тем, остаются действительными все льготы на электрическую энергию, существовавшие ранее, и их применение сохраняется без изменений.

4. Как в ГУП РК «Крымэнерго» попадет информация, необходимая для расчета социальной нормы, и что делать, если в ней обнаружится ошибка?

Согласно утвержденному Приказом ГКЦТ РК от 29.09.17г. №39/2 Регламенту информация, необходимая для расчета уровня социальной нормы, должна предоставляться в ГУП РК «Крымэнерго» органами местного самоуправления, Управлением по вопросам миграции МВД России по РК, Органами социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ, а также комиссиями для оценки помещений жилищного фонда.

В случае несоответствия указанной в платежном документе информации потребитель направляет исполнителю коммунальных услуг (для большинства жителей республики это ГУП РК «Крымэнерго») уведомление с приложением копий документов, свидетельствующих о необходимости отнесения к той или иной категории.

ГУП РК «Крымэнерго» в ближайшее время начнет принимать от потребителей информацию о составе семьи для корректного расчета социальной нормы с 1 января 2018 года. Информация о способах приема и местах подачи информации будет опубликована дополнительно.



* Решение о применении социальной нормы потребления при определении размера платы за потребленную электрическую энергию населением принято указом главы Республики Крым №384-У от 30 августа.

**Постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)" (с изменениями и дополнениями)

*** - пункты 14, 14.1., 14.2. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 614