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Мы предлагаем воспользоваться специальным акционным предложением и познакомиться с итальянской инновационной системой депиляции - SKIN'S, которая является супер премиальной маркой на рынке депиляции.

SKIN'S – это:

1) Работа на более низких температурах, чем воск, что не травмирует кожу, есть возможность работать на чувствительной коже;

2) Работает на сверх коротком волосе (24 часа после бритья)

3) Практически отсутствуют болевые ощущения;

4) Нет раздражения после процедуры;

5) Только высококачественные компоненты;

6) 99% отсутствуют вросшие волосы;

7) Сокращает время одной процедуры в 2 раза;

8) Приятный запах;

9) Великолепная текстура.

По любым вопросам и по записи звоните по телефону: +7 978 763 29 72

Наша страничка вконтакте: vk.com/nimfea_kerch,

группа вконтакте: https://vk.com/kerch_kosmetologia?_smt=groups_list%3A1

*срок действия с 01.10. по 31,12,17