Мы предлагаем воспользоваться специальным акционным предложением и познакомиться с итальянской инновационной системой депиляции - SKIN'S, которая является супер премиальной маркой на рынке депиляции.
SKIN'S – это:
1) Работа на более низких температурах, чем воск, что не травмирует кожу, есть возможность работать на чувствительной коже;
2) Работает на сверх коротком волосе (24 часа после бритья)
3) Практически отсутствуют болевые ощущения;
4) Нет раздражения после процедуры;
5) Только высококачественные компоненты;
6) 99% отсутствуют вросшие волосы;
7) Сокращает время одной процедуры в 2 раза;
8) Приятный запах;
9) Великолепная текстура.
По любым вопросам и по записи звоните по телефону: +7 978 763 29 72
Наша страничка вконтакте: vk.com/nimfea_kerch,
группа вконтакте: https://vk.com/kerch_kosmetologia?_smt=groups_list%3A1
*срок действия с 01.10. по 31,12,17