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Магазин воды на ул. Ворошилова, д. 1/1

Компания «Водный Мир» предоставляет возможность самостоятельно поменять воду в 19л бутылях.

Нет возможности ожидать доставку на дом? Желаете быстро обменять пустые бутыли на полные?

Тогда мы ждем Вас в нашем Магазине Воды:

с ПН по ПТ с 9.00 до 18.00

в СБ и ВС с 9.00 до 14.00

В нашем ассортименте 6 видов воды от г.Саки до Северного Кавказа:

«Иссон Крым» г. Саки

«Живая роса» г. Севастополь

«Diamond Aqua» г. Керчь

Воды Карачаево-Черкесии:

«Эльбрусинка детская»

«Жемчужина Кавказа»

«Пилигрим»

Для того что бы обменять самостоятельно 19л бутыль воды, нужно взять с собой бутыль на обмен. Если у вас еще нет обменной тары, Вы можете приобрести на магазине вместе со всеми необходимыми сопутствующими товарами (помпы, кулеры, подставки и т.д.).

Также, у нас есть магазины по адресу:

Ул. Мирошника, 28/30 (оптовые склады, территория бывшей Межрайбазы)

Ул. Орджоникидзе, 113 (Синий павильон, напротив Дворца спорта)

По вопросам магазинов тел.: +7 978 129-53-95

Мы Вконтакте: https://vk.com/public138016395