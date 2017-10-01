Магазин воды на ул. Ворошилова, д. 1/1
Компания «Водный Мир» предоставляет возможность самостоятельно поменять воду в 19л бутылях.
Нет возможности ожидать доставку на дом? Желаете быстро обменять пустые бутыли на полные?
Тогда мы ждем Вас в нашем Магазине Воды:
с ПН по ПТ с 9.00 до 18.00
в СБ и ВС с 9.00 до 14.00
В нашем ассортименте 6 видов воды от г.Саки до Северного Кавказа:
«Иссон Крым» г. Саки
«Живая роса» г. Севастополь
«Diamond Aqua» г. Керчь
Воды Карачаево-Черкесии:
«Эльбрусинка детская»
«Жемчужина Кавказа»
«Пилигрим»
Для того что бы обменять самостоятельно 19л бутыль воды, нужно взять с собой бутыль на обмен. Если у вас еще нет обменной тары, Вы можете приобрести на магазине вместе со всеми необходимыми сопутствующими товарами (помпы, кулеры, подставки и т.д.).
Также, у нас есть магазины по адресу:
Ул. Мирошника, 28/30 (оптовые склады, территория бывшей Межрайбазы)
Ул. Орджоникидзе, 113 (Синий павильон, напротив Дворца спорта)
По вопросам магазинов тел.: +7 978 129-53-95
Мы Вконтакте: https://vk.com/public138016395