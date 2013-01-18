Один человек погиб и двое серьёзно травмированы в результате неудачной попытки обгона на дороге Феодосия – Керчь. Об этом Крыминформу сообщили в феодосийском подразделении ГИБДД, - передает Керчь.ФМ

«24 октября около 7 часов утра на 333 км автодороги Феодосия – Керчь водитель автомобиля ВАЗ 2110, совершая манёвр обгона, не справился с управлением, машину понесло юзом, транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось. В результате водитель погиб, двое пассажиров серьёзно пострадали и доставлены в городскую больницу», – сообщили правоохранители подробности происшествия, уточнив, что в автомобиле находились жители Керчи.

Также в ГИБДД обратились к водителям с рекомендацией воздержаться от манёвра обгона без крайней необходимости.