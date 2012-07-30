После обнаружения недостающего огнетушителя в салоне автобуса и наличия подтверждающего видео, где виден сам процесс кражи огнетушителя, руководитель МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» Сергей Молчан предложил родителям до 26 октября вернуть украденное и провести генеральную уборку автобуса. Свое обращение руководство Керчьгортранса предоставило в редакцию Керчь.ФМ.

«Огнетушители – это средства для предотвращения возгорания, а не забав и игр. Один огнетушитель может спасти не один десяток жизней, а тем более в автобусе, работающем на ГАЗ «МЕТАН».

Руководство предприятия также обращается к родителям данных молодых людей, которые, видимо, упустили момент воспитания своего чада. Обратите внимание на их действия.

Заявление на данный момент не подавалось. Хотим дать шанс исправиться и вернуть украденное имущество, и внести физический вклад в предприятие и для людей. (Например, путем генеральной уборки автобуса). В противном случае, предприятие будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы 26.10.2017 г.», - говорится в обращении.