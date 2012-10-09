На прошедших выходных в одном из керченских НЕФАЗов группа молодых людей попыталась вынести огнетушитель из автобуса. Видео с камер наблюдения принесли в редакцию Керчь.ФМ работники транспортной компании.

Как рассказали перевозчики, водитель автобуса заметил странное поведение молодежи в салоне автобуса. При визуальном осмотре в конце рейса никаких нарушений не выявил, но при просмотре видео с камер наблюдения стало ясно, что молодые люди попытались сорвать огнетушитель с места крепления.