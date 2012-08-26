В Керчи 23 октября свой 95-летний юбилей отметил почётный житель города, ветеран Великой Отечественной войны Лебедев Алексей Васильевич. Об этом Керчь.ФМ рассказали в КЦСО г. Керчи.

Поздравить юбиляра со столь значительной датой приехали заведующая отделением срочного социального обслуживания ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Олешко Антонина Васильевна, специалист по социальной работе Одуд Ольга Анатольевна, члены Керченского городского совета ветеранов Зорина Валентина Григорьевна и Тихомирова Галина Петровна.

Они вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, пожелали крепкого здоровья, бодрости, постоянной заботы и внимания близких.

«Лебедев Алексей Васильевич родился 23 октября 1922 года в деревне Овсянниково, Калининской области. Окончил 8 классов общеобразовательной школы, работал в колхозе.

20 июля 1941 г. Алексей Васильевич был призван в ряды Красной Армии. В г. Калинине прошёл курсы молодого бойца. В ноябре 1941 г. был направлен на оборону Москвы, где в декабре 1941 г. получил своё первое ранение. За проявленную храбрость награждён медалью «За боевые заслуги». После окончания стрелково-снайперского военного училища в г. Воткинске, в апреле 1944 г., был направлен на 3-й Белорусский фронт, командовал взводом, затем ротой. Участник боевых действий по освобождению от немецко-фашистских захватчиков Смоленска и Минска. За проявленные отвагу и мужество награждён Орденом Красной Звезды. С боями войска продвигались дальше в Восточную Пруссию. Во время ожесточённых боёв по освобождению Кёнигсберга Алексей Васильевич был ранен в очередной раз. После прохождения лечения, в 1945 г., был направлен на Дальний Восток. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией, с августа 1945 г. по сентябрь 1945 г.

За заслуги перед Родиной награждён двумя Орденами Отечественной войны I степени, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Богдана Хмельницкого II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За освобождение Москвы», медалью «За освобождение Кёнигсберга» и медалью «За победу над Японией».

В 1945 г. Алексей Васильевич женился, вскоре родилась дочь, Людмила, а затем в 1955 г. сын Валерий. В 1946 г. для прохождения дальнейшей службы направлен в г. Севастополь, на должность заместителя командира авиационной базы. В 1960 г. Алексей Васильевич демобилизовался и совместно с семьёй переехал на постоянное место жительства в город Керчь. Работал начальником погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожной станции Керчь, откуда ушёл на заслуженный отдых. Будучи пенсионером, Алексей Васильевич продолжил работу на Керченском труболитейном заводе, в должности начальника цеха. Принимал активное участие в общественной жизни города, в течение 20 лет был членом Керченского городского совета ветеранов».