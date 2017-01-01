В Керчи 30 октября отметил свой 90-летний юбилей житель города – героя Керчи, ветеран Великой Отечественной труженик тыла - Корнейчук Владимир Андреевич. Об этом сообщает пресс-служба КЦСО г. Керчи, - передает Керчь.ФМ

Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приехали депутат Керченского городского совета Щербула Лариса Викторовна, специалист по социальной работе отделения №3 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Строганова Елена Владимировна и социальный работник Шерипова Зенифе Исметовна.

«Корнейчук Владимир Андреевич родился в селе Хоросток, Хмельницкой области, в крестьянской семье. До войны окончил 4 класса общеобразовательной школы. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, находился в родном селе, работал в колхозе. Рабочий день начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо было успеть ещё и засадить свой собственный огород. Несмотря на столь юный возраст и тяжёлые условия жизни, Владимир Андреевич упорно работал на благо Родины, приближая тем самым Победу над врагом в тылу. В 1942 году, Владимир Андреевич, находясь в оккупации, получил ранение. После окончания войны, в 1950 году, Владимир Андреевич переезжает в Крым, в город Симферополь. Работал в вагонном ремонтном депо на восстановлении железной дороги, далее в 1953 году переехал в город Керчь, где познакомился со своей будущей женой Анной Ивановной. Супруги прожили в счастливом браке более 50 лет, вырастили и воспитали сына и дочь.

Владимир Андреевич проработал на Керченском маслозаводе более 40 лет. Принимал активное участие в художественной самодеятельности, всегда был творческим и активным человеком, душой коллектива.

За многолетний и добросовестный труд имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства предприятия, награждён медалью «Ветеран труда». В настоящее время проживает вместе с дочерью Натальей Владимировной, окружён заботой, вниманием, любовью и теплом семьи.

За заслуги перед Родиной награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многими юбилейными медалями», - рассказали в ведомстве.