Приглашаем детей от 1,5 лет и их мам на занятия "Оздоровительная гимнастика для мам с детьми":
- для мам это возможность укрепить свое тело и восстановить гибкость.
- для детей развитие гибкости, координации движений, формирование опорно-двигательного аппарата, ловкости и коммуникабельности.
Занятия учитывают физиологию детей и мам, проходят в небольших группах под руководством высококвалифицированного и опытного тренера.
А так же в нашем центре:
- Для взрослых :
- Фитнес на батуте
- Спортивный отдых для всех
- семейные занятия
- Секции:
прыжки на батуте (от 4-х лет)
спортивная гимнастика (от 4-х лет)
Новинка: проведение детских праздников, дней рождений
Подробная информация по тел: +7(978)019-65-09
Керчь, ул. Кирова, дом 41