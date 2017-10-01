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Приглашаем детей от 1,5 лет и их мам на занятия "Оздоровительная гимнастика для мам с детьми":

- для мам это возможность укрепить свое тело и восстановить гибкость.

- для детей развитие гибкости, координации движений, формирование опорно-двигательного аппарата, ловкости и коммуникабельности.

Занятия учитывают физиологию детей и мам, проходят в небольших группах под руководством высококвалифицированного и опытного тренера.



А так же в нашем центре:

- Для взрослых :

- Фитнес на батуте

- Спортивный отдых для всех

- семейные занятия



- Секции:

прыжки на батуте (от 4-х лет)

спортивная гимнастика (от 4-х лет)

Новинка: проведение детских праздников, дней рождений



Подробная информация по тел: +7(978)019-65-09

Керчь, ул. Кирова, дом 41

https://vk.com/spbatut