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По сообщению представителей пресс-службы губернатора Пермского края, легендарный трофей футбольного мира прибыл в Пермь в рамках проведения тура кубка ЧМ. С 3 по 4 октября жители Перми смогли увидеть известнейший спортивный приз в спорткомплексе им. В. Сухарева.

Пока крупные букмекерские конторы представляют болельщикам прогнозы на предстоящие матчи квалификации, кубок Чемпионата мира путешествует по территории России. В Пермь он был доставлен из Уфы, а следующим пунктом назначения стал Ярославль.

До декабря шестикилограммовый золотой трофей побывает в разных городах РФ, после чего отправится за границу и с начала следующего года побывает в 50 государствах. Весной он снова будет доставлен в Россию и представлен еще в нескольких городах. Конечным пунктом этого маршрута станет Москва, где пройдут финальные игры Чемпионата, об их участниках станет известно позже.

В настоящее время каждая крупная БК принимает ставки болельщиков на предстоящие отборочные матчи, которые состоятся в ближайшие дни. Самыми зрелищными обещают стать игры с участием сборных Германии, Северной Ирландии, Англии и Словении, также живой интерес болельщиков вызывают, конечно, российские футболисты, пока не раскрывшие свой потенциал до конца.