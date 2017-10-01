В пункте пропуска «Армянск» на границе Крыма с Украиной пограничники задержали 25-летнего украинца, который пытался въехать на полуостров по поддельному паспорту. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК, - передает Керчь.ФМ
Молодой мужчина пояснил, что по достижении 25-летнего возраста он обратился к сотрудникам одного из паспортных столов на территории Украины, с просьбой в сжатые сроки проставить нужные отметки за денежное вознаграждение.
А спустя еще несколько часов на этом же пункте пропуска сотрудники пограничного контроля остановили 23-летнего украинца, который предъявил поддельную миграционную карту, распечатанную на обычном листе бумаги с использованием цветного принтера.
Молодых людей передали в полицию Армянска, их ждут проверки по факту использования поддельных документов и штраф за нарушение режима госграницы России.