В пункте пропуска «Армянск» на границе Крыма с Украиной пограничники задержали 25-летнего украинца, который пытался въехать на полуостров по поддельному паспорту. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК, - передает Керчь.ФМ

«У контролера возникли сомнения в подлинности его паспорта. В ходе дополнительной проверки бланка с применением специальной техники выяснилось, что оттиски проставленных в документе печатей не соответствуют имеющимся описаниям и размерам», — говорится в сообщении ведомства.

Молодой мужчина пояснил, что по достижении 25-летнего возраста он обратился к сотрудникам одного из паспортных столов на территории Украины, с просьбой в сжатые сроки проставить нужные отметки за денежное вознаграждение.

А спустя еще несколько часов на этом же пункте пропуска сотрудники пограничного контроля остановили 23-летнего украинца, который предъявил поддельную миграционную карту, распечатанную на обычном листе бумаги с использованием цветного принтера.

«В ходе беседы с пограничниками молодой человек сообщил, что приобрел фальшивку у незнакомого ему лица за 5 тыс 500 рублей в соседнем регионе России, чтобы не стоять в очереди», — уточняют в пресс-службе.

Молодых людей передали в полицию Армянска, их ждут проверки по факту использования поддельных документов и штраф за нарушение режима госграницы России.