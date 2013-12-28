В Керчи в ночь с 21 на 22 октября неизвестный танцевал на крыше автомобиля марки «Chrysler». Об этом в соцсетях сообщили керчане и опубликовали видео с камер наблюдения, - передает Керчь.ФМ

«Псих устроил ритуальные танцы на крыше дорогой иномарки. Все действия сумасшедшего записали камеры видеонаблюдения. Утром, обнаружив помятую крышу, владельцы Крайслера вызвали полицию. Неадекватного преступника, который бегал по улице и обнимал столбы, поймали сотрудники полиции», - написала керчанка у себя на странице.

Видео: Ника Котькова