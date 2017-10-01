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«Эмоции – инструмент управления реальностью!»

Жизнь каждой женщины наполнена различными чувствами и эмоциями: мы радуемся и грустим, любим и ненавидим, обижаемся и восхищаемся.

А что делать, если наши эмоции отравляют нам жизнь?

Что делать, если они начинают управлять нами?

Если они разрушают отношения с близкими и друзьями?

Не позволяют нам иметь то, о чем мечтается?

Решение ЕСТЬ!



Вы хотите научиться справляться с обидой или страхом, с чувствами вины или стыда, с тревогой или ревностью?

Вы хотите научиться радоваться жизни и направлять энергию эмоций на реализацию своих планов?

Приходите на тренинг! Эмоции, которые вам так мешали, теперь будут помогать вам!



КОГДА? 28 октября (суббота), начало в 13:00, продолжительность 2 часа.

ГДЕ? Фитнес-клуб GO!SPORT (ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41).

СТОИМОСТЬ: по предоплате – 500 руб, при оплате в день тренинга – 600 руб.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:



Количество мест ограничено! Поэтому ЗАПИСЬ на тренинг ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Сделать это можно по телефону +7978 740 999 8 или непосредственно в клубе у администратора.

Просим Вас прийти немного раньше указанного времени, за 10 минут до начала тренинга!

С собой иметь блокнот для записей, ручку, хорошее настроение и желание менять свою жизнь к лучшему!



Автор и ведущая тренинга - Марина Черемных, женский психолог, коуч-тренер, организатор женского клуба в Керчи.

Более подробную информацию о тренинге вы можете получить непосредственно у психолога по телефону +7 978 835 63 05.