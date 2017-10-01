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Тогда Вы просто обязаны посетить яркую вечеринку HALLOWEEN PARTY во "Вкусе Жизни"!

31-го октября, в самый мистический день года приглашаем посетить незабываемую костюмированную вечеринку с развлекательной программой от несравненного Андрея Антоненко!



Сбор гостей - 18:30.

Начало программы - 19:00.

Стоимость билета - 400 р.

Место проведения - банкетный зал кафе (Айвазовского, 7).

Количество мест ограничено! Спешите бронировать и приобретать билеты!

+7 978 816 888 7 - кафе "Вкус Жизни".



В сторону размышления! Звоните друзьям и начинайте обдумывать свой образ! А кто не позаботиться о костюме и не поддержит формат, будет наряжен нашим персоналом!



Что Вас ждет?



Зажигательная программа от ведущего молодежных событий, Андрея Антоненко (vk.com/id152825868).

Музыкальное настроение вечера создаст талантливый DJ Pruchkovsky (vk.com/pruchkovsky)!

Яркие моменты и Ваши улыбки будут "под прицелом" у фотографа, Сергея Швиндина (vk.com/srgshvndn).

Соответствующую атмосферу создадут тематические декорации и фотозона от Елены Касьяновой (vk.com/id393364409)!

За аппетитную сторону вечера отвечает наш бренд-шеф, Сергей Винокуров. Спец. меню от участника "Адской Кухни"!!!

Для всех гостей вечеринки wellcome drink - шампанское в качестве комплимента!



Ну и конечно, ЖУТКО МНОГО ПОДАРКОВ приготовили для наших гостей СПОНСОРЫ вечера, а именно:



1.Мастер ногтевого сервиса, Марина Лескова, +7 978 744-25-90, Орджоникидзе 41, фитнес клуб GO!Sport (vk.com/id275498741). Ее основной принцип в работе - здоровая красота!



2. Креативный парикмахер - стилист, Руслан Меметов, +7 978 010-88-96, Орджоникидзе 41, фитнес клуб GO!Sport (vk.com/stylistruslanmemetov). Он воплощает любые идеи!



3. Автомойка "Дешевомой", +7 978 148-59-58, Вокзальное Шоссе, 44, Автобусный парк (vk.com/club142820697). Низкие цены, обслуживание грузовых автомобилей, возможность самообслуживания авто!



4. Косметический центр MIRRA, +7 978 114-18-42, Блюхера, 3 (vk.com/mirrakerch). Инновационный уход, российская трансдермальная косметика, косметические услуги, визаж.



5. Сеть ювелирных бутиков SILVIA в г. Керчь, Кирова, 2, супермаркет "Фуршет";

Сморжевского, 3, супермаркет "Фуршет"; Ворошилова, 6, супермаркет "Сильпо"(vk.com/silviya2014, instagram.com/silviya_bytik_serebra). Более тысячи наименований изделий из серебра на любой вкус!



6. Компания Paul Mascot: изделия из кожи ручной работы, +7 978 819-92-17, +7 978 124-20-94 (vk.com/paulmascot, instagram.com/paulmascot). Качественные изделия, только натуральная кожа, 100% handmade, индивидуальный дизайн, быстрота выполнения Ваших заказов!



А Вы не против "немного" повеселиться?