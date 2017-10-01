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МРТ является одним из самых безопасных, безболезненных и наиболее информативных методов диагностики, позволяющий выявить патологию на ранней стадии.

Причины сделать МРТ в нашем центре:

Высокие технологии: сканирование от 15 до 60 минут. Заключение врача в течение часа.

сканирование от 15 до 60 минут. Заключение врача в течение часа. Современное оборудование: аппарат экспертного класса высокого разрешения. Максимальная точность диагностики.

аппарат экспертного класса высокого разрешения. Максимальная точность диагностики. Акции и скидки: выгодные акции и доступные цены. Без очередей!

- МР Томография. Способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

- МР ГСГ (проходимость маточных труб). Одним из самых распространенных диагностических методов в гинекологии с использованием рентгеновского излучения и введением контрастного вещества до настоящего времени является рентгеновская гистеросальпингография (Р ГСГ) – метод исследования, позволяющий диагностировать непроходимость маточных труб, которая может являться причиной женского бесплодия в 35-75 % случаев.

- Неврология. Неврология – это раздел медицины, который занимается заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Также он изучает причины и механизм развития болезни, ее симптомы, способы диагностики и лечения болезни, а также профилактические мероприятия.



- Гинекология.

Подготовка и ведение беременных,

Лечение бесплодия,

Невынашивание беременности,

Лечение ИППП (инфекции, передаваемые половым путем),

Лечение воспаления придатков,

Лечение молочницы, и др.

- Андрология. Лечение мужского бесплодия. Подготовка к сдаче спермограммы – исследование эякулята, определяющее качество, морфологию половых клеток, их количество. Результаты анализа позволяют оценить оплодотворяющую способность семенной жидкости. По итогам спермограммы врач назначает индивидуальное лечение (консервативное или хирургическое).

- Медицинские анализы. В нашем Центре Вы можете воспользоваться услугами лаборатории «СИТИЛАБ» и сдать более 1900 медицинских анализов.

Анализы взрослым и детям, выездная бригада.

Записаться на прием, и получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».

МДЦ, «Глобал Медик Групп»

Ул. Маршала-Еременко 7К

тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50

www.mirmrt.com

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*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.