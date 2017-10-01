МРТ является одним из самых безопасных, безболезненных и наиболее информативных методов диагностики, позволяющий выявить патологию на ранней стадии.
Причины сделать МРТ в нашем центре:
- Высокие технологии: сканирование от 15 до 60 минут. Заключение врача в течение часа.
- Современное оборудование: аппарат экспертного класса высокого разрешения. Максимальная точность диагностики.
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- МР Томография. Способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.
- МР ГСГ (проходимость маточных труб). Одним из самых распространенных диагностических методов в гинекологии с использованием рентгеновского излучения и введением контрастного вещества до настоящего времени является рентгеновская гистеросальпингография (Р ГСГ) – метод исследования, позволяющий диагностировать непроходимость маточных труб, которая может являться причиной женского бесплодия в 35-75 % случаев.
- Неврология. Неврология – это раздел медицины, который занимается заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Также он изучает причины и механизм развития болезни, ее симптомы, способы диагностики и лечения болезни, а также профилактические мероприятия.
- Гинекология.
- Подготовка и ведение беременных,
- Лечение бесплодия,
- Невынашивание беременности,
- Лечение ИППП (инфекции, передаваемые половым путем),
- Лечение воспаления придатков,
- Лечение молочницы, и др.
- Андрология. Лечение мужского бесплодия. Подготовка к сдаче спермограммы – исследование эякулята, определяющее качество, морфологию половых клеток, их количество. Результаты анализа позволяют оценить оплодотворяющую способность семенной жидкости. По итогам спермограммы врач назначает индивидуальное лечение (консервативное или хирургическое).
- Медицинские анализы. В нашем Центре Вы можете воспользоваться услугами лаборатории «СИТИЛАБ» и сдать более 1900 медицинских анализов.
Анализы взрослым и детям, выездная бригада.
Записаться на прием, и получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».
МДЦ, «Глобал Медик Групп»
Ул. Маршала-Еременко 7К
тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50
Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!
*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.