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Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводит предварительную запись на прием к врачу урологу-нефрологу – Липовскому Юрию Сергеевичу.

Диагностика и лечение заболеваний мочевой системы у мужчин и женщин, болезней мужской половой сферы — это область изучения урологии.

В ней существуют такие узкие направления, как детская урология, нефрология, онкоурология, урогинекология и др. В отдельное направление выделяется андрология, изучающая особенности мужского организма.

Урологические заболевания подразделяются на две больших группы: болезни половой и мочевой системы.

Болезни в урологии, относящиеся к первой группе:

простатит;

аденома предстательной железы;

болезни, передающиеся половым путем;

девиация полового члена;

орхоэпидидимит

бесплодие.

Ко второй группе относятсяпатологии мочевой системы, среди которых особое место занимают болезни почек: пиелонефрит, почечная недостаточность, уретрит, цистит, мочекаменная болезнь и пр.

Характерными признаками урологических заболеваний являются:

болевые ощущения в паху;

нарушения мочеиспускания;

необычные выделения из половых путей;

зуд и жжение;

кровь или гной в моче.

Воспалительные процессы мочеполовой системы могут сопровождаться высокой температурой и ухудшением общего состояния.

При первых признаках болезней половой сферы нужно незамедлительно обратиться к специалисту-урологу. Самолечение часто способствует переходу заболевания в хроническую форму.

Главная опасность патологий мочеполовых органов — бессимптомное течение и нечеткая клиническая картина. Это влечет за собой развитие серьезных осложнений, в том числе — бесплодия. Поэтому важно регулярно проходить профилактический осмотр у уролога не менее 2 раз в год.

К счастью, теперь не нужно обзванивать всех знакомых и теребить интернет просьбами «Посоветуйте андролога» или «Подскажите хорошего уролога»! Консультация уролога теперь есть и в Керчи.

Опираясь на многолетний опыт, квалификацию врачей, современное оборудование и уникальные методики лечения, Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» становится незаменимым центром, где уролог может решить проблемы мужской половой сферы. Успех лечения в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» урологических заболеваний обоснован двумя факторами:

комплексная диагностика на высокоточном современном оборудовании;

на высокоточном современном оборудовании; комплексная терапияпо результатам обследования, арсенал методик, использующихся в МЦ «АКВА МЕД МАРИН», позволяет точечно, эффективно и безопасно решать мужские интимные проблемы.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает:

комплексное лечение острого и хронического простатита и уретрита;

комплексное лечение аденомы предстательной железы;

диагностика и лечение воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря, мочекаменной болезни;

диагностика и лечение опухолевых образований органов мочеполовой системы

диагностика и лечения инфекций, передающихся половым путём;

диагностикаи лечение репродуктивных нарушений у мужчин;

диагностика и лечение недержания мочи у женщин;

ультразвуковая диагностика почек и половых органов непосредственно в самом кабинете;

уродинамические исследования - диагностика нарушений мочеиспускания;

лечения сексуальных проблем (ослабление потенции, снижение или отсутствие эрекции, раннее семяизвержение, снижение полового влечения);

лечение нарушенного мочеиспускания (частое, болезненное, затруднённое, ночное мочеиспускание);

проведение цистоскопии гибким фиброоптическим цистоскопом.

Проводятся все виды ультрасонографических исследований, в том числе допплерография.

Хороший уролог избавит Вас от всех неприятных заболеваний и поможет улучшить качество сексуальной жизни!

Прием ведет – врач уролог-нефролог Липовский Юрий Сергеевич!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия:

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

Записаться на прием можно по телефонам:

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Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч(с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)