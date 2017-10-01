Вневедомственная охрана Росгвардии Керчи 29 октября отметит 65-летие со дня формирования. Подразделение занимается охраной имущества по договорам любых видов собственности. Кроме этого, решает широкий спектр задач по задержанию правонарушителей, защите от преступных посягательств важных объектов и по обеспечению их защищенности. Об этом журналисту Керчь.ФМ рассказали сотрудники вневедомственной охраны.

Всего в Керчи работают около 90 человек в охране. В Симферополе на днях пройдет концерт, где наградят керченских специалистов.

Бойцы рассказали, что одним из принципов их работы является оперативность - после того, как сработала сигнализация и на пульте диспетчера появился сигнал , команда выезжает немедленно и на место прибывает уже в считанные минуты, в зависимости от удаленности объекта.

Керчане помнят сложности работы в «блекаут» . Запомнился этот сложный период и для вневедомственной охраны, так как были свои особенности в работе:

«Во время «блэкаута» особых проблем у сотрудников не было. Клиенты ставили автомобильные аккумуляторы и сигнализация всегда была включена на объектах. Однако были такие ситуации, когда люди не могли поставить аккумулятор, тогда сотрудникам приходилось возле таких объектов патрулировать», - рассказали сотрудники.

Позже керченские бойцы вспомнили интересные истории, которые произошли за их карьеру.

«Зимой 2013 года, я тогда сержантом был, мы получили сигнал тревоги с охраняемого объекта, золотого магазина, на Дубинина. Прибыв на него начали осматривать и обнаружили пролом в крыше. Оцепили быстро объект и вызвали подкрепление. Нашёл я грабителя на крыше. Залез на чердак и вижу его ноги на шкафу. Я с ним минут 20 разговаривал, он думал, что я его не вижу и старался себя не выдавать. Когда его задержали у вора за пазухой, в носках и везде было много спрятано золотых изделий», - рассказа боец.

В этом году бойцы охраны участвовали в задержании другого вора и тоже с ювелирного магазина по Дубинина. Напомним, тогда молодой человек забежал в магазин и схватил лоток с украшениями, и попытался скрыться. Однако его поймали сотрудники Росгвардии.

Одним из запоминающихся случаев был прошлогодний инцидент, когда мужчина зашел в кафе «Максимус» на улице Ленина, и, угрожая пистолетом официантке, просто попросил его накормить.

Вневедомственной охране Керчи доверяют самые важные объекты. Планируется, что в скором времени бойцы вневедомственной охраны Росгвадии Керчи будут охранять и энергомост.