Вневедомственная охрана Росгвардии Керчи 29 октября отметит 65-летие со дня формирования. Подразделение занимается охраной имущества по договорам любых видов собственности. Кроме этого, решает широкий спектр задач по задержанию правонарушителей, защите от преступных посягательств важных объектов и по обеспечению их защищенности. Об этом журналисту Керчь.ФМ рассказали сотрудники вневедомственной охраны.
Всего в Керчи работают около 90 человек в охране. В Симферополе на днях пройдет концерт, где наградят керченских специалистов.
Бойцы рассказали, что одним из принципов их работы является оперативность - после того, как сработала сигнализация и на пульте диспетчера появился сигнал , команда выезжает немедленно и на место прибывает уже в считанные минуты, в зависимости от удаленности объекта.
Керчане помнят сложности работы в «блекаут» . Запомнился этот сложный период и для вневедомственной охраны, так как были свои особенности в работе:
Позже керченские бойцы вспомнили интересные истории, которые произошли за их карьеру.
В этом году бойцы охраны участвовали в задержании другого вора и тоже с ювелирного магазина по Дубинина. Напомним, тогда молодой человек забежал в магазин и схватил лоток с украшениями, и попытался скрыться. Однако его поймали сотрудники Росгвардии.
Одним из запоминающихся случаев был прошлогодний инцидент, когда мужчина зашел в кафе «Максимус» на улице Ленина, и, угрожая пистолетом официантке, просто попросил его накормить.
Вневедомственной охране Керчи доверяют самые важные объекты. Планируется, что в скором времени бойцы вневедомственной охраны Росгвадии Керчи будут охранять и энергомост.