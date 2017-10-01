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В стоимость включается: авиаперелет, встреча в аэропорту и трансфер аэропорт - отель - аэропорт, проживание в отеле, мед. страховка.Стоимость дана на одного человека при размещении в двухместном номере.

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Керчь – Новороссийск - Абрау-Дюрсо – Адлер – Гагры – Пицунда – Новый Афон – Красная поляна – Сочи - Керчь

Кавказский Экспресс22.10,15,11

Керчь – Краснодар – Пятигорск – Владикавказ – Грозный – Краснодар – Керчь

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Керчь - Краснодар - Пятигорск - Кисловодск - Эльбрус - Домбай - Краснодар – Керчь

Экскурсионный тур "Новый 2018 год в Сочи"

Экскурсионный тур "Новый 2018 год на Кавказе"

Индивидуальный тур по Вашему собственному маршруту!!!

Кавминводы :Пятигорск, Кисловодск, Приэльбрусье

4-6 Ноября 2017

От 9000 рублей

Кавказские Минеральные воды (КавМинВоды, КМВ) - это живописнейший уголок Северного Кавказа и один из крупнейших и старейших курортных регионов России. Официальная история Кавминвод ведёт свой отсчёт с 1803 года, когда был подписан указ императора Александра I «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». В настояшее время Кавказские Минеральные Воды - особо охраняемый эколого-курортный район Российской Федерации, в который входят курортные города Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск иМинеральные воды, расположенные на Минераловодской равнине на высоте 600-1000 метров над уровнем моря, этим обусловлен один из их главных лечебных факторов – чистейший горный воздух.

Кавказские Минеральные Воды - главный бальнеологический курорт России. Основное его богатство - уникальные по разнообразию и целебным свойствам источники минеральных лечебных вод, которых насчитывается свыше 130: гидрокарбонатные, сероводородные, железистые, магниево-натриевые, йодо-бромные, борные, радоновые и другие. Известные на весь мир источники минеральных вод ("Нарзан", "Ессентуки", "Смирновская", "Славяновская" и др.) дополняются богатыми месторождениями сульфидной иловой грязи, лечебные свойства которой оценивается как одной из лучших. Лечебные грязи добываются из озера Тамбукан, имеющего важное бальнеологическое значение, ведь целебными грязями озера пользуются на всех курортах Кавминвод.

И ещееееееееее…. Много интересного!!!!

Подробности по тел. +79788343150 или+797 808 508 43

Ждем Вас в офисе: Г. КЕРЧЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 25,

ОФИС №1 ВХОД СО СТОРОНЫ СКВЕРА ДУБИНИНА

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