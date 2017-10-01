На правах рекламы

Друзья, у нас для Вас хорошие новости!

Отель "La Grace" дарит приятные сюрпризы своим Гостям)

- Отдых для всей семьи. Приезжайте всей семьей! Мы дарим два дополнительных места для наших маленьких Гостей до 14 лет)

- Романтический уикенд. Влюбленные пары! Бронируйте номера в выходные дни, мы дарим завтрак в постель и вечерний романтик.

- Дарим молодоженам романтический номер. Проведите свадьбу у нас! Дарим нашим молодоженам романтический номер в подарок.

- Проведи банкет - получи скидку. Проведи банкет в ресторане - получи лояльное предложение на проживание в отеле для Вас и Ваших гостей!

Приезжайте, будем рады Вас видеть)

Ищи нас:

Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б

Бронь столов: +7 (978) 784 44 26

Бронь номеров: +7(978) 226 55 93

Следуй за нами:

vk.com/hotel_la_grace

facebook.com/LaGracehotelrestaurant/