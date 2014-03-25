На керченской трассе 24 октября ночью автомобиль «Renault» врезался в опору электропередач, вследствие чего опора сорвалась вниз, и транспортное средство повисло на проводах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На место выехали сотрудники 20-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК и ПЧ 115 «Пожарная охрана РК» пгт. Приморский.

Сотрудники чрезвычайного ведомства, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, в течение 3-х часов обеспечивали безопасность места происшествия до полного отключения линий электропередач. Водителю, 1977 г.р., оказали психологическую помощь. От медицинской помощи мужчина отказался.

Спасатели МЧС России призывают автомобилистов к выполнению требований Правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными.

«Соблюдайте скоростной режим движения, будьте внимательны при совершении какого-либо маневра, а также не забывайте пользоваться ремнями безопасности», - пишет ведомство.