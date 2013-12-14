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В Керчи произошло ДТП на Чкалова

Вечером, около 17 часов произошло ДТП на улице Чкалова, - передает Керчь.ФМ Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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