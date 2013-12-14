Вечером, около 17 часов произошло ДТП на улице Чкалова, - передает Керчь.ФМ
Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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Вечером, около 17 часов произошло ДТП на улице Чкалова, - передает Керчь.ФМ
Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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