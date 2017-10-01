Мы собрали весь наш 4-ЛЕТНИЙ ОПЫТ, основываясь на Ваши предпочтения и пожелания.
Так как мы работаем для ВАС и нам очень важно, чтобы все значимые события Вашей жизни были украшены нашими букетами!
Сеть флористических салонов Букетная Мастерская представляет ФИРМЕННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ нашей сети - это подборка ЛУЧШИХ букетов и композиций, с учетом наиболее выигрышных цветовых сочетаний и удобного ценового диапазона, который позволяет подобрать букет для любого случая:
✔приятный знак внимания
✔день рождения (взрослый или детский)
✔юбилей
✔мероприятие
✔свадьба
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:
30 букетов и композиций, в различной стилистике и цветовой гамме, коробки со сладостями, популярные шляпные коробки - ВСЕ цветы подобраны с учетом сезонности и наиболее выгодного сочетания сортов.
ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ находится в разделе "товары" в нашей группе ВК - vk.com/byketnaya, где Вы можете легко заказать понравившуюся Вам композицию, а также ознакомиться с составом, условиями доставки и оплаты.
ДАРИТЕ радость и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ эмоциями!
✔ Самый большой ассортимент цветов в Керчи
✔ Прямые поставки из теплиц
✔ Только свежие цветы
✔ Быстрая ДОСТАВКА
✔ Профессиональные флористы
✔ Выгодная скидочная система до 15%
Г.Керчь
ул.Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;
ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46
Г.Симферополь
Ул. К.Маркса, 35 – тел. +7 978 1465123
Режим работы: 08:00 – 21:00
VK: vk.com/byketnaya
Instagram: @buketnaya__masterskaya
Г.Керчь
ул.Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;
ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46
Г.Симферополь
Ул. К.Маркса, 35 – тел. +7 978 1465123
Режим работы: 08:00 – 21:00