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Мы собрали весь наш 4-ЛЕТНИЙ ОПЫТ, основываясь на Ваши предпочтения и пожелания.

Так как мы работаем для ВАС и нам очень важно, чтобы все значимые события Вашей жизни были украшены нашими букетами!

Сеть флористических салонов Букетная Мастерская представляет ФИРМЕННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ нашей сети - это подборка ЛУЧШИХ букетов и композиций, с учетом наиболее выигрышных цветовых сочетаний и удобного ценового диапазона, который позволяет подобрать букет для любого случая:

✔приятный знак внимания

✔день рождения (взрослый или детский)

✔юбилей

✔мероприятие

✔свадьба

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

30 букетов и композиций, в различной стилистике и цветовой гамме, коробки со сладостями, популярные шляпные коробки - ВСЕ цветы подобраны с учетом сезонности и наиболее выгодного сочетания сортов.

ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ находится в разделе "товары" в нашей группе ВК - vk.com/byketnaya, где Вы можете легко заказать понравившуюся Вам композицию, а также ознакомиться с составом, условиями доставки и оплаты.

ДАРИТЕ радость и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ эмоциями!

✔ Самый большой ассортимент цветов в Керчи

✔ Прямые поставки из теплиц

✔ Только свежие цветы

✔ Быстрая ДОСТАВКА

✔ Профессиональные флористы

✔ Выгодная скидочная система до 15%

Г.Керчь

ул.Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46

Г.Симферополь

Ул. К.Маркса, 35 – тел. +7 978 1465123

Режим работы: 08:00 – 21:00

VK: vk.com/byketnaya

Instagram: @buketnaya__masterskaya

Г.Керчь

ул.Кирова, 5 - тел. + 7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24а (ост. Луч) - тел. + 7 978 819 80 46

Г.Симферополь

Ул. К.Маркса, 35 – тел. +7 978 1465123

Режим работы: 08:00 – 21:00