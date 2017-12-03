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На правах рекламы

Новый завоз в Second Hand «Чемодан»

На улице холодно и уныло? Давайте веселиться, ведь скоро Хеллоуин. Завтра суббота, а значит в наших магазинах Новый завоз. В обоих наших магазинах большое предложение верхней одежды. В магазине на Кирова - Акция. ВСЯ ОБУВЬ осенне-зимнего сезона по 500 руб/кг. Акция действует до 03.12.17 Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119. Ждем вас по адресу: Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00 Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00

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