На улице холодно и уныло?
Давайте веселиться, ведь скоро Хеллоуин.
Завтра суббота, а значит в наших магазинах Новый завоз.
В обоих наших магазинах большое предложение верхней одежды.
В магазине на Кирова - Акция.
ВСЯ ОБУВЬ осенне-зимнего сезона по 500 руб/кг.
Акция действует до 03.12.17
Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119.
Ждем вас по адресу:
Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00
Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00