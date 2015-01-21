В среду, 25 октября, на официальном сайте «Крымтеплокоммунэнерго» появилась информация об изменении экономически обоснованных тарифов для ГУП РК «Крымтеплокомунэнерго» на 2017 год. Так, согласно Приказу Госкомцен Крыма «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2016 года № 52/40 «Об установлении регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» на 2017 год» от 12 октября, 1 Гкал будет стоить 2024,79 руб., - передает Керчь.ФМ.

Приказ вступил в силу 22 октября. Как видно, тепло от КТКЭ является одним из самых дешёвых в Крыму (дешевле только в Щелкино – 1125,92 руб/Гкал), самым дорогим тепло от КТКЭ в Джанкое – там 3070,86 руб/Гкал соответственно.

Для сравнения, декабрьским приказом прошлого года Госкомцен Крыма утвердил тарифы КТКЭ для Керчи на уровне 2245,33 руб/Гкал.

Приятные моменты о снижении цен за тепло от КТКЭ оказались преждевременными, так как в Керченском филиале КТКЭ об изменении тарифов и Приказе не слышали.