ОТКРЫВАЕМ СЕРИЮ МАСТЕР-КЛАССОВ "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ"
Знакомим детей 4- 7лет с традициями, играми и праздниками разных стран!
А также, приглашаем к нам на вечеринку ребят 7- 10 лет.
28 октября в 18-00 приглашаем детей 7-10 лет на
КОСТЮМИРОВАННУЮ ВЕЧЕРИНКУ «ХЭЛЛОУИН»!
1. Мы обязательно пройдем жутко интересные испытания
2. Приготовим магическое зелье
3. Потанцуем с ведьмочками и приведениями!
4. Вас ждут фотозона и сюрпризы за самые страшные костюмы!
Приходите, будет страшно весело!
Записать ребенка Вы можете по тел. +7-978-085-22-40
Хотите чтобы Ваш ребенок получил Сертификат на 2000 рублей?
Тогда приходите к нам на Хэллоуинскую вечеринку в костюме!
После костюмированной вечеринки в нашей группе https://vk.com/prazdnik_kerch будет проходит конкурс на лучший ХЭЛЛОУИНСКИЙ КОСТЮМ.
Вы и Ваши друзья сможете проголосовать за своего ребенка .
Победитель голосования получит приз ( СЕРТИФИКАТ НА 2000 РУБЛЕЙ) от Студии "Ваш Праздник" .
Записать ребенка Вы можете по тел. +7-978-085-22-40
Много интересного и полезного в наших группах https://vk.com/prazdnik_kerch
https://vk.com/garmoniya_kerch
Наш адрес: г. Керчь, ул. Горького, 2-В, 2-й этаж, студия «ВАШ ПРАЗДНИК» при ЦРЛ «Гармония», тел. +7-978-222-96-07, +7-989-75-80-465.