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ОТКРЫВАЕМ СЕРИЮ МАСТЕР-КЛАССОВ "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ"

Знакомим детей 4- 7лет с традициями, играми и праздниками разных стран!

А также, приглашаем к нам на вечеринку ребят 7- 10 лет.

28 октября в 18-00 приглашаем детей 7-10 лет на

КОСТЮМИРОВАННУЮ ВЕЧЕРИНКУ «ХЭЛЛОУИН»!



1. Мы обязательно пройдем жутко интересные испытания

2. Приготовим магическое зелье

3. Потанцуем с ведьмочками и приведениями!

4. Вас ждут фотозона и сюрпризы за самые страшные костюмы!

Приходите, будет страшно весело!

Записать ребенка Вы можете по тел. +7-978-085-22-40

Хотите чтобы Ваш ребенок получил Сертификат на 2000 рублей?

Тогда приходите к нам на Хэллоуинскую вечеринку в костюме!



После костюмированной вечеринки в нашей группе https://vk.com/prazdnik_kerch будет проходит конкурс на лучший ХЭЛЛОУИНСКИЙ КОСТЮМ.

Вы и Ваши друзья сможете проголосовать за своего ребенка .

Победитель голосования получит приз ( СЕРТИФИКАТ НА 2000 РУБЛЕЙ) от Студии "Ваш Праздник" .

Записать ребенка Вы можете по тел. +7-978-085-22-40

Много интересного и полезного в наших группах https://vk.com/prazdnik_kerch

https://vk.com/garmoniya_kerch

Наш адрес: г. Керчь, ул. Горького, 2-В, 2-й этаж, студия «ВАШ ПРАЗДНИК» при ЦРЛ «Гармония», тел. +7-978-222-96-07, +7-989-75-80-465.