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28 октября



Ждём вас в Гости на празднование самого необычного, будоражащего воображение праздника - Halloween!

Вас ждёт:

-яркий праздничный декор и фотобутафория

-вкусные тематические угощения (сладости и Кровавая Мэри)

-много улыбок... и, конечно же, блюда и коктейли из нашего нового Меню!

Ждем Вас в Trattoria Toscana по адресу: ул. Дубинина 31 (перекресток К.Маркса и Дубинина, справа от магазина Подиум)

Мы работаем с 10:00 до 23:00.

А заказать доставку Вы можете с 10:00 до 22:00 по телефону: +7 978 1 49 48 47

Мы в Контакте https://vk.com/toscana_kerch

И в Суши-баре Fuji по адресу: ул. Дубинина 31 (перекресток ул.К.Маркса и ул.Дубинина)

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Заказ столика и Доставка блюд: +7 978 819 70 34

Мы в Контакте: https://vk.com/sushi_bar_fuji