28 октября
Ждём вас в Гости на празднование самого необычного, будоражащего воображение праздника - Halloween!
Вас ждёт:
-яркий праздничный декор и фотобутафория
-вкусные тематические угощения (сладости и Кровавая Мэри)
-много улыбок... и, конечно же, блюда и коктейли из нашего нового Меню!
Ждем Вас в Trattoria Toscana по адресу: ул. Дубинина 31 (перекресток К.Маркса и Дубинина, справа от магазина Подиум)
Мы работаем с 10:00 до 23:00.
А заказать доставку Вы можете с 10:00 до 22:00 по телефону: +7 978 1 49 48 47
Мы в Контакте https://vk.com/toscana_kerch
И в Суши-баре Fuji по адресу: ул. Дубинина 31 (перекресток ул.К.Маркса и ул.Дубинина)
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Заказ столика и Доставка блюд: +7 978 819 70 34
Мы в Контакте: https://vk.com/sushi_bar_fuji