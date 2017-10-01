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Очень низкие цены в городе на картины по номерам на холсте!

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Мы постарались сделать ваши осенние вечера увлекательными, и привезли для Вас множество картин-раскрасок на холсте. А ещё попытались сделать наш ассортимент максимально разнообразным, чтобы каждый смог выбрать то, что ему по душе. У нас есть утонченные лирические пейзажи, уютные натюрморты, сдержанные пастельные и яркие, притягивающие взгляд, цветы.

Каждая картина укомплектована набором красок чтобы ничто не отвлекало Вас от занимательного досуга. Все полотна хорошего размера - 40*50 см. Такие картины лучше всего вписываются в интерьер наших небольших квартир. Вы можете приобрести багетную раму для купленной картины сразу с 10%* скидкой или получить талон на скидку, чтобы вернуться с готовой работой и заказать раму из любого понравившегося Вам багета Мы будем ждать Вас, и поможем грамотно подобрать оформление под только что рождённое из под Вашей руки произведение искусства!

А также: Багетно-художественная мастерская «МОНА ЛИЗА» приглашает Вас оформить свои вышивки, рисунки, фото, алмазную мозаику и многое другое. Изготавливаем багетные рамы для современных телевизоров и зеркал. Делаем глубокое, объемное оформление для памятных вещей, орденов и медалей. Привезем багет под заказ по каталогу. Также можно заказать круглые и овальные рамы из натурального дерева с декором и без, с патиной и в натуральном виде.

Пишем портреты по фото. СДЕЛАЙ ПОДАРОК СЕБЕ ИЛИ ОРИГИНАЛЬНО ПОЗДРАВЬ ДРУГА ИЛИ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА! Заранее принеси несколько фото хорошего качества и разрешения, желательно в цифровом формате. Цена портрета оговаривается индивидуально и зависит не только от техники написания, размера, а также от объема работы и количества изображенных людей и деталей.

*Акция действует до 30.11.2017

У нас можно напечатать ленты для выпускников с любым текстом. Вы можете указать название Вашего учебного заведения, напечатать логотип, имя и фамилию ученика.

Цвет ленты можно выбрать на заказ. Только ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!!!

Больше информации на нашем сайте:

monaliza.org

https://vk.com/monaliza_org

Вот некоторые сюжеты картин по номерам, что мы приготовили специально для Вас:

Наш адрес. г. Керчь. Пер. Кооперативный ,26, третий этаж, бутик № 305,

багетно-художественная мастерская «Мона Лиза.

Тел.+7 978 71 79 634

часы работы :

с понедельника по пятницу с 10 до 17.30,

в субботу с 10 до 16 час.

выходной воскресенье.

monaliza.org

наша группа вконтакте:

https://vk.com/monaliza_org