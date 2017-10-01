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Совместный отдых с детьми подарит вам минуты настоящего удовольствия.

Окунитесь в мир детства!

Играйте вместе!

Хватит быть взрослыми и солидными!

Будьте ближе к своим детям, они это обязательно оценят. Вдоволь наигравшись, Вы всегда сможете отдохнуть с детьми в семейном кафе.

Детское меню и внимательный персонал сделают посещение детского центра приятным и незабываемым. Мы поможем разнообразить ваш досуг с детьми.

Приходите, вам обязательно понравится! Детский развлекательный центр Disney Park это отличное место, чтобы отметить детский День Рождения! Анимация, конкурсы и подарки для именинника и его гостей! Мы всегда рады видеть вас в нашем детском развлекательном центре.Подарите своим детям незабываемые минуты радости и счастья!

Мы работаем каждый день с 10-00 до 21-00 по адресу: пер. Кооперативный 26,Торговый центр "Мега"3-й этаж, тел.+79788362717

"Disney Park" в интернете:

http://ok.ru/group/50898458116165

https://vk.com/disney_park_kerch

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