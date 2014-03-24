Следственный отдел по городу Керчь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым предъявил обвинение 29-летнему жителю республики. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - передает Керчь.ФМ.

По данным следствия, 22 октября 2017 года обвиняемый пришел по месту жительства потерпевшей, где на почве личных неприязненных отношений нанёс ей несколько ударов руками и ногами по голове и телу. В результате чего женщина через несколько часов скончалась от полученных травм.

Сотрудники полиции раскрыли преступление и задержали ранее неоднократно судимого жителя Ленинского района.

По ходатайству следователя суд обвиняемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.