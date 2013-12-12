Крымские пограничники не дали гражданину Украины провезти на полуостров психотропное вещество. Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск». Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

В пункт пропуска из Николаева прибыл 47-летний украинец за рулем автомобиля «Volkswagen». При осмотре автомобильной аптечки сотрудники Крымской таможни обнаружили шприц-тюбик «Буторфанола тартарата», перемещение которого через государственную границу запрещено.

«О наличии при себе такого рода анальгетика 46-летний мужчина ранее не заявлял, впрочем, разрешительные документы на перемещение данного психотропного вещества у него тоже отсутствовали. В свою очередь владелец транспортного средства пояснил, что никогда не проверял содержимое аптечки, а возит ее с собой «только из-за требований Госавтоинспекции», — рассказали в Погрануправлении.

Запрещенный препарат изъяли и направили на экспертизу.