Охрана имущества путем реагирования на срабатывание охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
Ежемесячная абонентская плата, включая техническое обслуживание:
- квартиры – от 500 руб/мес;
- дома – от 500 руб/мес;
- объекты коммерческой деятельности – 3,00 руб/час.
- стоимость оборудования и монтажа охранной сигнализации – от 12000 руб.
- проектирование, продажа оборудования и монтаж пожарной сигнализации;
- техническое обслуживание пожарной сигнализации – от 300 руб/мес;
- круглосуточное наблюдение за пожарной сигнализацией с помощью пульта централизованного наблюдения – от 300 руб/мес;
- разработка и изготовление планов эвакуации, в т.ч. на фотолюминесцентной бумаге;
- огнезащитная обработка строительных конструкций;
- монтаж систем видеонаблюдения;
- монтаж систем контроля и управления доступом.
Тел. +7-978-712-02-90; www.alfa97.ru; e-mail: [email protected]