Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

На правах рекламы

Центр безопасности «АЛЬФА»

Охрана имущества путем реагирования на срабатывание охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Ежемесячная абонентская плата, включая техническое обслуживание: - квартиры – от 500 руб/мес; - дома – от 500 руб/мес; - объекты коммерческой деятельности – 3,00 руб/час. - стоимость оборудования и монтажа охранной сигнализации – от 12000 руб. - проектирование, продажа оборудования и монтаж пожарной сигнализации; - техническое обслуживание пожарной сигнализации – от 300 руб/мес; - круглосуточное наблюдение за пожарной сигнализацией с помощью пульта централизованного наблюдения – от 300 руб/мес; - разработка и изготовление планов эвакуации, в т.ч. на фотолюминесцентной бумаге; - огнезащитная обработка строительных конструкций; - монтаж систем видеонаблюдения; - монтаж систем контроля и управления доступом. Тел. +7-978-712-02-90; www.alfa97.ru; e-mail: [email protected]

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.