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Танцевальная фитнес-студия "Dance Hall" объявляет набор в группы по направлению "Стретчинг". Это групповые тренировки на растяжку мышц и пластику тела.

Благодаря грамотным тренировкам каждый может сесть на шпагат и развить гибкость, о которой мечтал давно. При этом, уровень физической подготовки и возраст не имеют значения.

Расписание: вторник, четверг, суббота в 17:00 и 18:00.

Тренер: Кристина Капшук,

Наш адрес: ул. Самойленко, 8-б, 3-ий этаж,

Мы в ВК: https://vk.com/dh_kerch

Запись и подробности по телефону: +7 978 01 11 559.