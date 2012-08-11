В Керчи 28 октября на пересечении улиц Фурманова и Горького произошла авария. Столкнулись автомобили марок «Lada» и «Ford».

Как стало известно журналисту Керчь.ФМ, автомобиль «Ford» двигался на зеленый свет, когда в него въехала «Lada», которая поворачивала. В аварии пострадал ребенок-пассажир «Ford», ученик третьего класса школы №25. Стоит отметить, что ребенок был пристегнут. Также, пострадали водитель «Lada» и пассажир «Ford».

На месте происшествия работают сотрудники «скорой» и ГИБДД.