В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от жителя Щелкино о том, что пока он отсутствовал дома, у него украли холодильник стоимостью 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД, - передает Керчь.ФМ

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили причастного к совершению кражи. Им оказался брат заявителя – 39-летний, ранее судимый местный житель.

Злоумышленник написал явку с повинной и пояснил, что ему нужны были деньги, и он продал холодильник брата, убедив водителя и покупателя, что бытовая техника его личная.

Полицейские изъяли похищенный холодильник и вернули законному владельцу.

«Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», - говорится в сообщении.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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