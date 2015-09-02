В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от жителя Щелкино о том, что пока он отсутствовал дома, у него украли холодильник стоимостью 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД, - передает Керчь.ФМ
Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили причастного к совершению кражи. Им оказался брат заявителя – 39-летний, ранее судимый местный житель.
Злоумышленник написал явку с повинной и пояснил, что ему нужны были деньги, и он продал холодильник брата, убедив водителя и покупателя, что бытовая техника его личная.
Полицейские изъяли похищенный холодильник и вернули законному владельцу.
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Фото: интернет
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