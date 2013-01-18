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В Керчи столкнулись «BMW» и «LADA»

В Керчи 28 октября на улице Кирова произошла авария. Столкнулись автомобили марок «BMW» и «LADA», - передает Керчь.ФМ Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. На месте аварии ожидали сотрудников ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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