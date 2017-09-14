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В Крыму депутат выращивал и культивировал коноплю

Суд обязал депутата Некрасовского сельского совета, пойманного на выращивании и культивировании конопли, на 320 часов обязательных работ. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ Согласно материалам следствия, «избранник народа» выращивал и культивировал коноплю около нежилых помещений одного из сел Советского района. «По информации следователей, депутат выращивал растение, содержащие наркотическое средство, около нежилых построек. Его плантацию сотрудники Следственного комитета обнаружили летом этого года», — заявляет следствие. Приговор вступил в законную силу.

Служба новостей Керчь.ФМ

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