В Керчь 27 октября прибыла делегация депутатов Темрюкского районного совета. Сразу с паромной переправы гости направились на стадион им. 50-летия Октября, где состоялся футбольный матч между керченскими и темрюкскими депутатами. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. – передает Керчь.ФМ

«Игра продемонстрировала исключительную подготовку спортсменов из Темрюка. Счет по итогу игры подтвердил превосходство гостей города. 4:7 в пользу коллег из Темрюка — с таким результатом футболисты покинули поле», – говорится в сообщении.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин приветствовал после игры соперников, вручил призы, отметил, что это еще не финал и керчане рассчитывают на ответный матч. Участники состязания согласились, что в этом матче победила дружба.