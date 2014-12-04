В Крыму в этом году ликвидировано 68 свалок и отремонтировано 138 дорог после вмешательства экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщили РИА Крым в организации, таковы предварительные результаты проектов: «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ», - передает Керчь.ФМ.

В частности, в рамках проекта «Генеральная уборка» крымчане нанесли на интерактивную карту больше 183 мест несанкционированного скопления мусора. 79 из них сейчас находятся в работе. Кроме того, общественники в ходе субботников ликвидировали свалки в городских лесах, на пляжах, природных зонах и объектах культурного наследия Крыма. За время работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители полуострова зафиксировали 818 участков с нарушениями целостности дорожного полотна. На сегодняшний день 138 из них уже отремонтированы.

Общественники намерены провести итоговые рейды в Симферополе, Керчи, Ялте, Джанкое, Феодосии, Бахчисарае, Симферопольском районе и ряде муниципальных образований. Активисты также будут добиваться включения наиболее востребованных участков в планы ремонта на 2018 год.