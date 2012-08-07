Капитан морского порта Керчь 24 октября издал Распоряжение, согласно которому объявленная осадка судна по Керченскому подходному каналу составляет 5,3 метра, - передает Керчь.ФМ.
Данное Распоряжение было издано
«В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта и безопасной стоянки у причалов морского порта Керчь».
Согласно распоряжениям капитана порта по состоянию на 2008 год, осадка судна допускалась до 8 метров.
Посмотреть онлайн файл: uvedomlenie-osadka.pdf
Напомним, в начале октября баржа села на мель. Пятью днями позже то же повторилось и с другим судном.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.