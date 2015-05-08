Следственный отдел по городу Керчь возбудил два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). Об этом пишет пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

По данным следствия, в ноябре 2016 году ООО «Профи-Строй» заключило контракт на проведении ремонтных работ с МБОУ «Щелкинская средняя общеобразовательная школа № 1» (цена контракта более 3 млн. руб.) и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ленино» (цена контракта более 2 млн.руб.).

Фирмой была предоставлена банковская гарантия, по которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ею обязательств про контракту, банк принял не себя обязательства возместить образовательным учреждениям убытки. Предоставление банковской гарантии позволило ООО «Профи-Строй» получить аванс в размере 100 % по заключенным договорам.

После этого, со школами были заключены дополнительные соглашения, в соответствии с которыми существенно изменялся срок выполнения работ в сторону его увеличения, что привело к невозможности взыскания суммы невыполненных работ на основании банковской гарантии.

В результате чего руководством школ были не соблюдены требования законодательства Российской Федерации в сфере закупок и не обеспечено эффективное использование денежных средств учреждений, своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств, что повлекло причинение крупного ущерба школам в связи с оплатой фактически неисполненных работ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.