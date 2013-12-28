В Керчи 28 октября прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 180-летия здания Синагоги и 20-летия Еврейской общины города Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

«Это одна из наиболее активных и многочисленных общин города – община прогрессивного иудаизма сегодня торжественно отмечала свое 20-летие».

В актовом зале собрались и те, кто стоял у истоков ее создания и совсем маленькие посетители воскресной школы при синагоге. Десятки номеров от вокальных до хореографических, исполнения скрипачей - вызывали овации зала.

«От имени Председателя муниципального образования городской округ Керчь Николая Гусакова и Главы администрации города Сергея Бороздина начальник отдела по межнациональным Отношениям Ворончихин Сергей вручил исполнительному директору Общины Камской Зое Борисовне Почетную грамоту и благодарственное письмо за активную общественную деятельность и весомый вклад в укрепление межнациональных отношений», - заключили в пресс-службе.