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На правах рекламы

«LaGrace» приглашает на детский «Праздник профессий»

"Все профессии нужны, все профессии важны!" Дорогие наши маленькие гости и их родители) 4 ноября в 14.00 "LaGrace" приглашает на детский "Праздник профессий". Изучаем, познаем и весело проводим время вместе с семейным клубом "Сказка". Стоимость билета 300 руб) Поторопись, количество мест ограничено. Фотосессия в подарок. Следите за нашими новостями. Каждую субботу наших маленьких гостей ждет что-то новое. Ищи нас: Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б Бронь столов: +7 (978) 784 44 26 Бронь номеров: +7(978) 226 55 93 Следуй за нами:

vk.com/hotel_la_grace facebook.com/LaGracehotelrestaurant/

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