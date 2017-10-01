"Все профессии нужны, все профессии важны!"
Дорогие наши маленькие гости и их родители)
4 ноября в 14.00 "LaGrace" приглашает на детский "Праздник профессий".
Изучаем, познаем и весело проводим время вместе с семейным клубом "Сказка".
Стоимость билета 300 руб)
Поторопись, количество мест ограничено.
Фотосессия в подарок.
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Ищи нас:
Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
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vk.com/hotel_la_grace
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