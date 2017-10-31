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С приходом холодов мы все стараемся утеплиться, чтобы чувствовать себя комфортнее и уберечься от простуды. Для того чтобы действительно достичь в этом деле успеха нужно начинать с того, что ближе всего к телу

ТЕРМОБЕЛЬЕ - это специальное нижнее белье, плотно прилегающее к телу, специального покроя. Оно отличается от обычного белья функцией влагоотвода и лучшей способностью аккумулировать тепло между кожей и тканью, что позволяет свести к минимуму потерю тепла. Отсутствие боковых швов или наличие всего лишь нескольких плоских швов исключает опасность натирания тела.



Предлагаю Вашему вниманию две марки производителя BLACK SPADE (Турция) и LYNXY (Россия). Комбинированный тип белья (теплосбережение + влагоотвод) самый оптимальный выбор!!!

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Ссылки на альбомы:

Взрослое: https://vk.com/album-151040756_247650326



Детское: https://vk.com/album-151040756_247650325