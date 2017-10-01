УПФР в Керчи призвал сдавать отчеты в пенсионный фонд вовремя. О сроках и правилах предоставления сведений о страховом стаже застрахованных лиц он рассказал редакции Керчь.ФМ.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Керчи Республики Крым сообщает, что форма СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» сдается не позднее 1 марта года, следующего за расчетным. Первый раз за 2017 год отчет подается не позднее 1 марта 2018 года.

Подавать форму СЗВ-СТАЖ должны организации и их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и нотариусы обо всех сотрудниках, работающих как по трудовому договору, так и по договорам ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, не зависимо от выплат работнику в отчетном периоде.

На физических лиц, официально признанных безработными, новая форма СЗВ-СТАЖ подается службой занятости.

Форма СЗВ-СТАЖ самозанятыми лицами на себя не подается.

Также в 2017 году форму СЗВ-СТАЖ сдают:

- ликвидирующиеся страхователи. Срок – в течение одного месяца, который начинают отсчитывать со дня, когда утвержден промежуточный ликвидационный баланс.

- при реорганизации страхователя. Срок - в течение одного месяца с даты, когда утвердили передаточный акт. Крайний срок – день, когда в налоговую поданы документы для регистрации новой компании.

- страхователи, чьи работники в текущем году выходят на пенсию. Срок - в течение трех календарных дней с даты, когда сотрудник заявил о выходе на пенсию. На работающего, как и прекратившего трудовую деятельность пенсионера, потребуется сдать еще обычную форму СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» по итогам 2017 года. Срок - не позднее 1 марта 2018 года.

Если сотрудник увольняется в течение года и увольнение не связано с выходом на пенсию, досрочно сдавать форму СЗВ-СТАЖ не нужно.

Работодателям, нарушившим сроки сдачи СЗВ-СТАЖ, грозит штраф в 500 рублей за каждого работника, на которого сведения не поданы вовремя. Такой же штраф установлен по каждому сотруднику, сведения по которому недостоверны.

При численности работников 25 человек и более отчет следует сдавать только в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи. Если в нарушение этого требования сдать «бумажный отчет», то работодателя оштрафуют на 1 000 рублей.

За справками можно обращаться по адресу: шоссе Героев Сталинграда 60/1, каб.40, 42 или по телефону 7 62 92, 7 62 62.