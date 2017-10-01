В спорткомплексе «Кентавр» 29 октября впервые за долгое время прошел Открытий Чемпионат города Керчи по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, «Русскому жиму» и Армлифтингу.

Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили организаторы.

Эти соревнования является отборочными на Открытый Чемпионат и Первенство Республики Крым по пауэрлифтингу который пройдет через две недели в Симферополе.

В соревнованиях принимали участие 21 спортсмен. Из них - 4 девушки, один спортсмен из города Феодосия и самый молодой участник Иванов Данил 2010 года рождения.

Все девушки заняли первые места, так как выступали в разных весовых категориях: Дудина Яна, Латей Екатерина, Миллерова Валентина и Фризоргер Анастасия выступала в двух номинациях троеборье с суммой 177,5 кг. и жим штанги лежа 35 кг.

Ф.И. Весов. кат. Присед Жим Тяга Сумма Дудина Яна 47 кг. 72,5 35 87,5 195 Латей Екатерина 52 кг. 65 42,5 77,5 185 Фризоргер Анастасия 57 кг. 60 35 82,5 177,5 Миллерова Валентина 72 кг. 97,5 52,5 117,5 267,5

«В абсолютном зачете по формуле Уилкса выбирается тройка лучших в троебории среди женщин: 1 место получила Миллерова Валентина с результатом 282,90 балла, 2 место Дудина Яна с результатом 272,08 балла и 3 место Латей Екатерина с результатом 236,94 балла».

Среди мужчин в троеборье участвовало 12 человек из них 6 первых мест это: Тумик Владимир, Чигирик Илья, Панов Максим, Главатских Борис, Ерёмин Алексей, Луценко Николай два вторых: Коротков Юрий, Чирва Данил и два третьих: Пугачёв Олег, Лебедев Артур.

Ф.И. Весов. кат. Присед Жим Тяга Сумма Тумик Владимир 53 кг. 52,5 42,5 70 165 Чигирик Илья 66 кг. 107,5 90 145 342,5 Панов Максим 74 кг. 135 75 142,5 360 Главтских Борис 83 кг. 170 117,5 225 512,5 Ерёмин Алексей 93 кг. 150 120 210 480 Луценко Николай 105 кг. 255 182,5 270 707,5 Коротков Юрий 83 кг. 160 80 190 430 Чирва Данил 93 кг. 160 120 192,5 472,5 Пугачёв Олег 83 кг. 145 105 150 400 Лебедев Артур 93 кг. 160 130 180 470

В абсолютном зачете в троебории среди мужчин: 1 место Луценко Николай с результатом 422,80 балла, 2 место Главатских Борис с результатом 363,82 балла и 3 место Еремин Алексей с результатом 303,26 балла.

В троеборье команда спортивного клуба «Воспоро» заняла 1 место 90 очков с суммой 2182,24 баллов и получила Кубок. Второе место заняла команда магазина спортивного питания «Богатырь» 39 очков с суммой 1257,44 баллов и третье место получила команда спортивного клуба «Кентавр» 27 очков с суммой 799,06 баллов.

В жиме штанги лежа принимали участие 9 человек из них 6 первых мест: Иванов Данил выступал в весовой категории, Чигирик Илья, Панов Максим, Галкин Иван, Середин Артём, Луценко Николай и три вторых: Силкин Иван, Станченко Сергей и Дербишин Евгений спортсмен из города Феодосия.

Ф.И. Весовая категория Жим Иванов Данил 43 кг. 20 Чигирик Илья 66 кг. 90 Панов Максим 74 кг. 75 Галкин Иван 83 кг. 125 Середин Артём 93 кг. 150 Луценко Николай 105 кг. 182,5 Силкин Иван 83 кг. 110 Станченко Сергей 93 кг. 150 Дербишин Евгений 105 кг. 140

В абсолютном зачете в жиме штанги лежа: 1 место Луценко Николай с результатом 109,06 балла, 2 место Середин Артём с результатом 98,95 балла и 3 место Станченко Сергей 94,57 балла.

В жиме штанги лежа команда спортивного клуба "Воспоро" заняла 1 место 60 очков с суммой 535,30 баллов и получила Кубок. Второе место заняла команда магазина спортивного питания "Богатырь" 21 очко с суммой 184,1 баллов и третье место получила команда спортивного клуба "Кентавр" 21 очко с суммой 181,09 баллов.

В "Русском жиме" участвовало 10 спортсменов:

Ф.И. Вес штанги Кол-во подъемов Общий вес Место Миллерова Валентина 35 кг. 23 805 кг. 1 Латей Екатерина 35 кг. 14 490 кг. 2 Попов Александр 55 кг. 18 990 кг. 1 Гришин Александр 75 кг. 31 2325 кг. 1 Станченко Сергей 75 кг. 31 2325 кг. 2 Силкин Иван 75 кг. 21 1575 кг. 3 Лысенко Алексей 75 кг. 18 1350 кг. 4 Луценко Николай 100 кг. 24 2400 кг. 1 Гришин Александр 100 кг. 13 1300 кг. 2 Станченко Сергей 100 кг. 10 1000 кг. 3

В Армлифтинге участвовало13 человек, призовые места получили: