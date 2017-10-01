В спорткомплексе «Кентавр» 29 октября впервые за долгое время прошел Открытий Чемпионат города Керчи по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, «Русскому жиму» и Армлифтингу.
Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили организаторы.
Эти соревнования является отборочными на Открытый Чемпионат и Первенство Республики Крым по пауэрлифтингу который пройдет через две недели в Симферополе.
В соревнованиях принимали участие 21 спортсмен. Из них - 4 девушки, один спортсмен из города Феодосия и самый молодой участник Иванов Данил 2010 года рождения.
Все девушки заняли первые места, так как выступали в разных весовых категориях: Дудина Яна, Латей Екатерина, Миллерова Валентина и Фризоргер Анастасия выступала в двух номинациях троеборье с суммой 177,5 кг. и жим штанги лежа 35 кг.
|
Ф.И.
|
Весов. кат.
|
Присед
|
Жим
|
Тяга
|
Сумма
|
Дудина Яна
|
47 кг.
|
72,5
|
35
|
87,5
|
195
|
Латей Екатерина
|
52 кг.
|
65
|
42,5
|
77,5
|
185
|
Фризоргер Анастасия
|
57 кг.
|
60
|
35
|
82,5
|
177,5
|
Миллерова Валентина
|
72 кг.
|
97,5
|
52,5
|
117,5
|
267,5
«В абсолютном зачете по формуле Уилкса выбирается тройка лучших в троебории среди женщин: 1 место получила Миллерова Валентина с результатом 282,90 балла, 2 место Дудина Яна с результатом 272,08 балла и 3 место Латей Екатерина с результатом 236,94 балла».
Среди мужчин в троеборье участвовало 12 человек из них 6 первых мест это: Тумик Владимир, Чигирик Илья, Панов Максим, Главатских Борис, Ерёмин Алексей, Луценко Николай два вторых: Коротков Юрий, Чирва Данил и два третьих: Пугачёв Олег, Лебедев Артур.
|
Ф.И.
|
Весов. кат.
|
Присед
|
Жим
|
Тяга
|
Сумма
|
Тумик Владимир
|
53 кг.
|
52,5
|
42,5
|
70
|
165
|
Чигирик Илья
|
66 кг.
|
107,5
|
90
|
145
|
342,5
|
Панов Максим
|
74 кг.
|
135
|
75
|
142,5
|
360
|
Главтских Борис
|
83 кг.
|
170
|
117,5
|
225
|
512,5
|
Ерёмин Алексей
|
93 кг.
|
150
|
120
|
210
|
480
|
Луценко Николай
|
105 кг.
|
255
|
182,5
|
270
|
707,5
|
Коротков Юрий
|
83 кг.
|
160
|
80
|
190
|
430
|
Чирва Данил
|
93 кг.
|
160
|
120
|
192,5
|
472,5
|
Пугачёв Олег
|
83 кг.
|
145
|
105
|
150
|
400
|
Лебедев Артур
|
93 кг.
|
160
|
130
|
180
|
470
В абсолютном зачете в троебории среди мужчин: 1 место Луценко Николай с результатом 422,80 балла, 2 место Главатских Борис с результатом 363,82 балла и 3 место Еремин Алексей с результатом 303,26 балла.
В троеборье команда спортивного клуба «Воспоро» заняла 1 место 90 очков с суммой 2182,24 баллов и получила Кубок. Второе место заняла команда магазина спортивного питания «Богатырь» 39 очков с суммой 1257,44 баллов и третье место получила команда спортивного клуба «Кентавр» 27 очков с суммой 799,06 баллов.
В жиме штанги лежа принимали участие 9 человек из них 6 первых мест: Иванов Данил выступал в весовой категории, Чигирик Илья, Панов Максим, Галкин Иван, Середин Артём, Луценко Николай и три вторых: Силкин Иван, Станченко Сергей и Дербишин Евгений спортсмен из города Феодосия.
|
Ф.И.
|
Весовая категория
|
Жим
|
Иванов Данил
|
43 кг.
|
20
|
Чигирик Илья
|
66 кг.
|
90
|
Панов Максим
|
74 кг.
|
75
|
Галкин Иван
|
83 кг.
|
125
|
Середин Артём
|
93 кг.
|
150
|
Луценко Николай
|
105 кг.
|
182,5
|
Силкин Иван
|
83 кг.
|
110
|
Станченко Сергей
|
93 кг.
|
150
|
Дербишин Евгений
|
105 кг.
|
140
В абсолютном зачете в жиме штанги лежа: 1 место Луценко Николай с результатом 109,06 балла, 2 место Середин Артём с результатом 98,95 балла и 3 место Станченко Сергей 94,57 балла.
В жиме штанги лежа команда спортивного клуба "Воспоро" заняла 1 место 60 очков с суммой 535,30 баллов и получила Кубок. Второе место заняла команда магазина спортивного питания "Богатырь" 21 очко с суммой 184,1 баллов и третье место получила команда спортивного клуба "Кентавр" 21 очко с суммой 181,09 баллов.
В "Русском жиме" участвовало 10 спортсменов:
|
Ф.И.
|
Вес штанги
|
Кол-во подъемов
|
Общий вес
|
Место
|
Миллерова Валентина
|
35 кг.
|
23
|
805 кг.
|
1
|
Латей Екатерина
|
35 кг.
|
14
|
490 кг.
|
2
|
Попов Александр
|
55 кг.
|
18
|
990 кг.
|
1
|
Гришин Александр
|
75 кг.
|
31
|
2325 кг.
|
1
|
Станченко Сергей
|
75 кг.
|
31
|
2325 кг.
|
2
|
Силкин Иван
|
75 кг.
|
21
|
1575 кг.
|
3
|
Лысенко Алексей
|
75 кг.
|
18
|
1350 кг.
|
4
|
Луценко Николай
|
100 кг.
|
24
|
2400 кг.
|
1
|
Гришин Александр
|
100 кг.
|
13
|
1300 кг.
|
2
|
Станченко Сергей
|
100 кг.
|
10
|
1000 кг.
|
3
В Армлифтинге участвовало13 человек, призовые места получили:
|
Женщины
|
кг.
|
Мужчины
|
кг.
|
1 место Пикалова Светлана
|
43
|
1 место Тимофеев Николай
|
78
|
2 место Миллерова Валентина
|
35,5
|
2 место Дербишин Евгений
|
73
|
3 место Латей Екатерина
|
28
|
3 место Шатохин Артур
|
73