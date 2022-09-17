В Симферополе 4 ноября прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В мероприятии принял участие керчанин – Сергей Биховец – руководитель «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум, - передает Керчь.ФМ.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса Сергей Биховец стал лучшим организатором физкультурно-спортивной работы в республике и был торжественно награжден Кубком и грамотой Министра спорта РК Кожичевой Е.

Награду вручил Первый заместитель министра спорта Республики Крым – Голинач Олег.

В декабре С. Биховец примет участие в финальном этапе конкурса, который будет проходить в г. Москве, предварительные заявки на участие подали все 85 субъектов Российской Федерации.