Поэтический вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой, состоялся в библиотеке им. Белинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Юбилею Марины Цветаевой был посвящен вечер поэтического настроения «Не хочу ни любви, ни почестей…», проведенный 29 октября в отделе абонемента ЦГБ им. В.Г. Белинского в рамках очередного заседания клуба «Воскресенье».

Участники мероприятия ознакомились с интересными фактами из сложной, порой трагической, жизни поэтессы, узнали тайну посвящения стихотворения «Мне нравится…», полюбившегося всем благодаря фильму «Ирония судьбы». И, конечно же, в течение всего вечера звучали романсы на стихи Марины Цветаевой.

Марина Ивановна Цветаева - русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических статей. Она считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века.