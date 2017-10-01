В Керчи на базе «ДШИ им. Р.В. Сердюка» прошла творческая встреча преподавателей и учащихся с преподавателями Краснодарского института культуры – факультет Консерватория.

Об этом Керчь.ФМ рассказали в учреждении.

Заведующий кафедрой оркестровых, струнных, духовых и ударных инструментов, доцент Жмурин С.Н. рассказал о Президентском кадетском училище, организованном при институте. Корпус относится к Министерству обороны России.

Заведующий кадетским корпусом, доцент Харатянц А.Ю. провел мастер – класс с учащимися отдела духовых инструментов: (труба) Гадайчук Петр, Никитин Савелий (пр. Пшеничный Ф.В.). Преподаватель кафедры Левакова К.А. показала приемы исполнения на инструменте Михайлик Алесе (пр. Пшеничный Ф.В.) – класс флейты и Ковалевой Маше (пр. Ефименко С.Н.) – класс саксофона.