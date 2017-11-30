На правах рекламы

БЕСПЛАТНО выберите уже готовые стеклопакеты и закажите под них конструкции из металлопластика.



Если Вы планируете провести ремонт или начать строительство и для Вас существует возможность подготовки оконного проёма под уже существующее окно, то наше предложение будет для Вас очень ВЫГОДНЫМ !

Приобретая уже готовые стеклопакеты в ПОДАРОК Вы значительно уменьшаете стоимость ОКНА или ДВЕРИ.



Существует возможность выбора профильной системы из ПВХ, фурнитуры и комплектующих.

Качество окон – безупречно. Гарантия на все изделия до 5 лет.



Просьба заранее определиться с размерами окон, которые будут для Вас оптимальны.



Количество стеклопакетов по акции ограничено.



Обращайтесь в ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, расположенный по адресу г. Керчь, ул. Горького, 2ж. +7 978-067-06-03



* срок действия с 02.11. по 30.11.2017