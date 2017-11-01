На правах рекламы

ХИРУРГИЯ СТОПЫ - удаление вальгусной деформации большого пальца!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводит хирургические операции по удалению вальгусных деформаций первого пальца стопы (Hallux Valgus) – «косточек на ногах».

Вальгусная деформация стопы (Халюс вальгус) – патологическая трансформация первого плюснефалангового сустава. При развитии заболевания вслед за большим пальцем деформируются остальные пальцы ноги. На ранних этапах терапии широко применяются всевозможные ортопедические приспособления. В случаях, когда консервативная медицина бессильна, показано хирургическое вмешательство. Операция Халюс вальгус устраняет серьезные деформации стопы. Вид оперативного вмешательства зависит от тяжести патологии и наличия сопутствующих заболеваний.

Причины появления вальгусной деформации

Вальгусная деформация большого пальца— наболевшая тема у женщин, намеревающихся избавиться от этого недуга. Эта патология вносит затянувшийся дискомфорт в жизнь представительниц прекрасного пола в основном от 30 до 40 лет и редко – мужчин.

Но немало есть примеров, когда заболевание обнаруживалось у девочек в детстве (с 12 лет) и у женщин — в почтенном возрасте (свыше 70 лет).

Источником недуга являются:

Наследственная предрасположенность к патологии;

Эндокринные нарушения;

Остеопороз;

Пристрастие к узконосой обуви и на высоких каблучках;

Лишний вес;

Неправильное пищевой рацион — дефицит витаминов А, С, Е;

Долголетняя работа на ногах;

Повреждение стопы с нарушением ее целостности.

Поводом выпирания «косточек» служит поперечное плоскостопие, вызывающее расхождение плюсневых костей и смещение первого пальца наружу.

Одним из примеров нарушения функций стопы является искривление и отклонение большого пальца стопы в направлении второго пальца. Его основание выпирается в виде шишки на внутренней области ступни. Такое смещение большого пальца называется hallux valgus (вальгусная деформация первого или большого пальца) и в ряду ортопедических задач занимает одно из первых мест.

Заболевание вызывает еще ряд мучительных недомоганий:

На подошве появляются натоптыши и мозоли, провоцирующие резкую боль при ходьбе;

Наблюдается патологическое нарушение всех составляющих элементов структуры этого органа;

Хронический бурсит;

Деформирующий остеоартроз плюснефалангового сустава первого пальца и мелких суставов;

Экзостоз головки первой плюсневой кости и других головок плюсневых костей.

Схематичный перечень информативных показателей для необходимости оперативного вмешательства: первый межплюсневый угол свыше 14 градусов, угол вальгусного отклонения первого пальца стопы в интервале 16 — 25 град. характеризует слабую деформацию; в пределах 25 — 35 град. — среднюю, более 35 градусов и с подвывихом в 1 плюснефаланговом суставе — тяжелую. Отклонение суставной поверхности первой плюсневой кости более чем на 8 град. указывает на наличие деформации.

Симптомы заболевания, ведущие к операции на стопе

Операция по удалению косточки на большом пальце ноги желательна при последней стадии искривления большого пальца и следующих симптомах:

Большая суставная плотность;

Выраженное плоскостопие;

Воспалительные процессы в суставах стопы приводят к покраснению кожи;

Болезненные ощущения не только при ходьбе, но и в спокойном состоянии;

Большой палец сгибается чрезмерно, его отклонение выше пятидесяти градусов, остальные кости стопы тоже искривлены;

Мозолистое кровоточащее покрытие области выпирания шишки.

Если пациент хочет исправить эстетический дискомфорт деформации стопы, и обычные методы не приводят к результату, то операбельное решение может быть принято раньше, до появления всех перечисленных симптомов. При этом учитывается, что при меньших изменениях, удалению подлежит только шишка – экзостоз или часть мышцы. Это минимизирует послеоперационные осложнения.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает Вам современную операцию по устранению вальгусной деформации стопы. Эта операция настолько проста, что уже через несколько часов Вы сможете встать на ноги. При этом делается небольшой разрез, который заживает практически без следов. После операции Вы восстановитесь очень быстро и уже в скором времени не будете чувствовать никакого дискомфорта при ходьбе. Удобство и быстрота операции позволяет делать ее одновременно на обеих ногах. Эффект операции налицо – пациенты навсегда забывают об уродливых и неудобных шишках, отравлявших им жизнь.

Также, в нашей клинике выполняются иные операции и по коррекции других деформаций стоп:

молоткообразная деформация пальцев;

неврома Мортона;

туннельные синдромы;

переломы лодыжек;

переломы костей стопы;

разрыв Ахиллова сухожилия и многие другие.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия:

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

Записаться на прием можно по телефонам:

+ 7 (978) 8 47 47 14

+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Наш e-mail: [email protected]

Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч(с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)